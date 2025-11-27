GJAW 2025: MG Indonesia Gaspol Promo Akhir Tahun
jpnn.com, TANGERANG - Menjelang tutup tahun, suasana GJAW 2025 makin terasa tarikannya. Morris Garages Indonesia (MG) yang datang tak hanya dengan line-up lengkap dari ICE, HEV, hingga BEV, tetapi juga sederet promo agresif.
“Di GJAW 2025, kami ingin memberikan nilai lebih bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan pembelian kendaraan baru,” jelas Chief Executive Officer MG Motor Indonesia Jason Huang, di Tangerang, Kamis (27/11).
“Lini kendaraan MG di segmen ICE, HEV, dan BEV bisa dimiliki dengan berbagai keuntungan dan kemudahan melalui program spesial tahun ini.”
Momentum Akhir Tahun
Akhir tahun selalu jadi musim pembaruan: liburan keluarga, rencana besar, sampai urusan mengganti kendaraan.
MG menangkap momen itu dengan menghadirkan promo yang hanya berlaku selama pameran hingga 30 November.
Bagi banyak pengunjung, ini adalah kesempatan “sekarang atau menunggu tahun depan”—dan MG memastikan pilihan pertama terasa jauh lebih menarik.
Promo BEV Paling Menggoda
