GJAW 2025: Mitsubishi Gaspol, Pasang Target 2.000 Unit

jpnn.com, TANGERANG - Tahun ini, Mitsubishi Motors datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan misi yang lebih agresif—menjual 2.000 unit hingga pameran tutup pada 30 November.

Target itu bukan angka sembarangan. Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, Yoshio Igarashi, menyebut jumlah tersebut naik sekitar 10 persen dari capaian mereka di GJAW 2024.

“Tahun lalu kami lebih dari 1.600 unit. Karena sekarang kami punya Destinator, jadi target naik hampir 2.000 unit,” ungkapnya di booth Mitsubishi, Senin (24/11).

Ya, Destinator—SUV 7 penumpang yang baru diluncurkan—menjadi bintang baru Mitsubishi di Indonesia.

Sejak meluncur, mobil diklaim sudah terjual 11.000 unit, dan penerimaannya terus menguat.

Tak heran bila Mitsubishi kini lebih percaya diri memasang target lebih tinggi.

Booth Pamer Warisan dan Petualangan

Dengan mengusung tema “Reliable Partner for Decades”, Mitsubishi mencoba menghadirkan pengalaman visual yang bukan sekadar pamer produk.