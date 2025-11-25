GJAW 2025: Mitsubishi Gelar Trade-in Cepat, Diskon, hingga DP Ringan

jpnn.com, JAKARTA - Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan “senjata lengkap”.

Bukan sekadar memajang mobil, mereka membawa rangkaian program penjualan akhir tahun yang langsung menyedot perhatian pengunjung sejak hari pertama pameran di ICE BSD, Tangerang.

Salah satu yang paling diserbu ialah program trade-in atau tukar tambah kendaraan.

Bekerja sama dengan DSS Motor, layanan diprioritaskan untuk konsumen area Jabodetabek yang ingin mengganti mobil lamanya dengan model Mitsubishi terbaru tanpa drama.

“Kami ingin memberikan pengalaman kepemilikan kendaraan yang lebih mudah dan menguntungkan melalui proses trade-in yang cepat dan transparan bagi konsumen di Jabodetabek,” jelas Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI Yoshio Igarashi, Senin.

Bagi yang ingin melakukan pembelian baru, Mitsubishi juga tak kalah agresif.

Beragam kemudahan pembiayaan digelar, mulai dari DP rendah, tenor hingga tujuh tahun, bunga ringan, program Smart Cash, sampai promo spesial “55th Anniversary” yang memberikan bonus tambahan untuk pembeli.

Tidak berhenti di situ, pengunjung GJAW 2025 juga berkesempatan membawa pulang cashback hingga jutaan rupiah, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.