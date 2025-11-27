menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » GJAW 2025: Suzuki Guyur Promo Akhir Tahun, Test Drive Dapat Emas

GJAW 2025: Suzuki Guyur Promo Akhir Tahun, Test Drive Dapat Emas

GJAW 2025: Suzuki Guyur Promo Akhir Tahun, Test Drive Dapat Emas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tawaran promo menarik Suzuki di GJAW 2025. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tutup tahun, Suzuki datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, bukan sekadar memajang line-up andalan, tetapi juga "koper" penuh promo.

PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) tahu betul momentum akhir tahun selalu jadi saat paling strategis bagi calon pembeli mobil.

Hal itu ditegaskan langsung oleh Dony Ismi Saputra selaku Deputy of Sales & Marketing Managing Director SIS.

Baca Juga:

“GJAW 2025 menjadi jendela strategis bagi konsumen. Setiap penawaran telah kami siapkan untuk menghadirkan nilai investasi yang menguntungkan," kata dia, Kamis (27/11).

Voucher Belanja

Selama 21–30 November 2025, setiap pembelian line-up penumpang Suzuki—mulai Fronx, New XL7, Grand Vitara, All New Ertiga, S-Presso, hingga Jimny—langsung diganjar voucher belanja Rp1 juta.

Baca Juga:

Menariknya, bonus itu bisa digabung dengan promo reguler, sehingga nilai total benefit makin “nendang”.

Test Drive Fronx Pulang Bawa Emas

Menjelang tutup tahun, Suzuki datang ke GJAW 2025 di ICE BSD, Tangerang, bukan sekadar memajang line-up andalan, tetapi juga "koper" promo

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI