GJAW 2025: Suzuki Guyur Promo Akhir Tahun, Test Drive Dapat Emas
jpnn.com, JAKARTA - Menjelang tutup tahun, Suzuki datang ke Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, bukan sekadar memajang line-up andalan, tetapi juga "koper" penuh promo.
PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) tahu betul momentum akhir tahun selalu jadi saat paling strategis bagi calon pembeli mobil.
Hal itu ditegaskan langsung oleh Dony Ismi Saputra selaku Deputy of Sales & Marketing Managing Director SIS.
“GJAW 2025 menjadi jendela strategis bagi konsumen. Setiap penawaran telah kami siapkan untuk menghadirkan nilai investasi yang menguntungkan," kata dia, Kamis (27/11).
Voucher Belanja
Selama 21–30 November 2025, setiap pembelian line-up penumpang Suzuki—mulai Fronx, New XL7, Grand Vitara, All New Ertiga, S-Presso, hingga Jimny—langsung diganjar voucher belanja Rp1 juta.
Menariknya, bonus itu bisa digabung dengan promo reguler, sehingga nilai total benefit makin “nendang”.
Test Drive Fronx Pulang Bawa Emas
Menjelang tutup tahun, Suzuki datang ke GJAW 2025 di ICE BSD, Tangerang, bukan sekadar memajang line-up andalan, tetapi juga "koper" promo
