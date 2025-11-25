menu
GJAW 2025: Suzuki Unjuk Gigi Lewat Trio Hybrid Andalan

GJAW 2025: Suzuki Unjuk Gigi Lewat Trio Hybrid Andalan
Line up mobil hybrid Suzuki di GJAW 2025. Foto: ridho

jpnn.com - Suzuki Indonesia memanfaatkan panggung Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD, Tangerang, untuk unjuk taring lewat tiga model hybrid andalan mereka.

Suzuki tampil all out melalui Fronx Hybrid, XL7 Alpha Kuro Hybrid, serta Grand Vitara Minor Change yang baru saja diperkenalkan.

Deputy of Sales & Marketing Managing Director Suzuki Indonesia, Dony Ismi Saputra, menegaskan bahwa kehadiran Grand Vitara terbaru menjadi komitmen Suzuki dalam menghadirkan nilai tambah yang relevan dengan kebutuhan pasar.

“Selain visual, kami juga memberikan peningkatan terhadap kenyamanan berkendara melalui fitur-fitur terbaru,” ujarnya.

1. Suzuki Fronx Hybrid – Paling Canggih dengan ADAS

Suzuki Fronx menjadi salah satu yang paling menarik perhatian. 

Dibekali teknologi ADAS, Fronx membawa mesin K15C 1.462 cc dengan sistem hybrid SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki).

Sistem itu mengombinasikan mesin bensin Dualjet yang irit dan bertenaga, serta Integrated Starter Generator (ISG) yang membantu tarikan dari putaran bawah.

