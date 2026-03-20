Gladbach Lepas Kevin Diks, Siap Jadi Andalan Timnas Indonesia di FIFA Series

Kevin Diks melakukan selebrasi seusai membobol gawang Arab Saudi. Foto: PSSI.

jpnn.com - Nama Kevin Diks masuk dalam daftar pemain yang dilepas Borussia Monchengladbach untuk memperkuat tim nasional pada jeda internasional Maret 2026.

Bek berusia 29 tahun itu menjadi bagian dari tiga pemain Asia milik Gladbach yang mendapat tugas internasional.

Selain Diks, dua pemain lain dari kawasan benua kuning yang juga dipanggil adalah Shuto Machino (Jepang) dan Jens Castrop (Korea).

Dalam keterangan resminya, pihak klub menyebut Diks akan memperkuat Timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan Saint Kitts and Nevis yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 27 Maret.

"Kevin Diks akan tampil bersama Indonesia dalam pertandingan persahabatan menghadapi Saint Kitts and Nevis," bunyi pernyataan klub.

Eks pemain FC Copenhagen itu diprediksi bakal menjadi salah satu pilar penting dalam skuad asuhan John Herdman.

Pengalaman serta kualitas yang dimiliki Diks diyakini mampu menambah kekuatan lini belakang Skuad Garuda.

Timnas Indonesia sendiri mengincar hasil maksimal di ajang FIFA Series 2026.

