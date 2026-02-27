menu
GlamLocal Sparkling Ramadan 2026 Digelar, Hadirkan 125 Brand Lokal
GlamLocal Sparkling Ramadan 2026. Foto: Dok. GlamLocal

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian bazar fesyen GlamLocal Sparkling Ramadan 2026 akhirnya resmi digelar.

Mengusung semangat kreativitas lokal, acara tersebut bukan sekadar pameran belanja biasa, melainkan sebuah perayaan momen baru agar publik bisa tampil lebih percaya diri dan memukau di Hari Raya nanti.

Menariknya, GlamLocal Sparkling Ramadan 2026 tidak hanya hadir di satu lokasi saja, tetapi di tiga titik berbeda dengan menghadirkan lebih dari 125 brand lokal pilihan.

Koordinator GlamLocal, Rizky Azhar, mengatakan bahwa edisi kali ini hadir lebih dekat dengan pelanggan.

"GlamLocal edisi Ramadan di tiga mal berturut-turut, ada 125 brand fashion dan 12 F&B. Kami mobile untuk mendekatkan ke pelanggan," ungkap Rizky Azhar kepada awak media, Rabu (25/2).

Adapun tiga mal tersebut yakni di Pondok Indah Mall (PIM) 3, Grand Indonesia, dan Grand Metropolitan Mall Bekasi.

Di PIM 3, Jakarta Selatan, GlamLocal Sparkling Ramadan hadir di area City Hall selama seminggu, mulai 25 Februari hingga 1 Maret 2026.

Kemudian, pada 4 - 8 Maret 2026, GlamLocal Magnificent Ramadan 2026 yang akan diselenggarakan di Exhibition Hall, Grand Indonesia.

Bazar fesyen GlamLocal Sparkling Ramadan 2026 kini bakal hadir di tiga lokasi berbeda.

