Global Sevilla School Raih Penghargaan di Media Relations Awards 2025 SPS

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen Global Sevilla School sebagai pelopor pendidikan berbasis mindfulness di Indonesia kembali mendapat pengakuan nasional.

Sekolah berstandar internasional yang berlokasi di Jakarta ini meraih penghargaan bergengsi pada ajang Media Relations Awards 2025 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam rangka HUT ke-79 SPS di Banda Aceh.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum SPS Irwa Zarkasi kepada Ketua Yayasan Budi Pekerti Luhur Andrew J. Jules Soebali yang mewakili Global Sevilla School.

Penghargaan ini diberikan atas karya siaran pers berjudul “Global Sevilla School Gandeng Didit Hediprasetyo: Bentuk Karakter dan Mindfulness Anak di Tengah Derasnya Arus Digital".

Mengangkat tema besar “Pers Maju, Sumber Daya Indonesia Melaju,” SPS memberikan apresiasi kepada institusi dan media yang berhasil membangun komunikasi publik yang positif dan inspiratif.

Selain menilai aspek teknis komunikasi, Ketua Umum SPS Januar P Ruswita menegaskan bahwa penghargaan ini memiliki makna dan dampak sosial dari pesan yang disampaikan.

“Media Relations Awards diberikan kepada pihak yang mampu mengemas pesan publik secara bermakna, yang bukan hanya informatif, tetapi juga menggerakkan,” kata Januar.

Bagi Global Sevilla School, penghargaan ini bukan sekadar pengakuan, tetapi juga penegasan atas nilai yang selama ini dijaga, yakni membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter kuat, berempati tinggi, dan memiliki ketahanan emosional dalam menghadapi dunia modern.