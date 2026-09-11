Global Sources Indonesia Kembali Digelar: Tempat Berburu Produk dan Supplier Baru

jpnn.com, JAKARTA - Persaingan di panggung ritel dan e-commerce tanah air makin sengit, dengan lebih dari 4,4 juta pelaku usaha di dalamnya.

Berburu produk unik dan supplier tangan pertama bukan lagi sekadar pilihan—melainkan kunci bertahan hidup.

Menjawab kebutuhan yang makin mendesak itu, pameran bisnis bergengsi Global Sources Indonesia akan kembali digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) Senayan, pada 17–19 September 2026 mendatang.

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Tahun ini, gelaran tersebut tampil lebih masif. Sekitar 800 booth siap memamerkan deretan produk teranyar, mulai dari barang elektronik, peralatan rumah tangga dan dapur, aksesori olahraga, hingga hadiah dan suvenir.

Tak kurang dari 22.000 pengunjung—mulai dari pemilik merek lokal, reseller, distributor, hingga pemain e-commerce—diproyeksikan bakal memadati area pameran selama tiga hari penuh.

Presiden Direktur PT. Adhouse Clarion Events Toerangga Putra, mengungkapkan bahwa dinamika pasar yang bergerak cepat menuntut para pelaku usaha untuk selalu selangkah lebih maju.

"Pasar ritel sangat dinamis. Bagi pelaku usaha, menemukan produk baru dan penyedia barang yang tepat adalah kunci," kata Toerangga, dalam keterangannya, Jumat (11/9).

"Kami hadir untuk menjembatani ruang itu—bukan cuma mempertemukan pembeli dan penjual, tapi juga membuka ruang bertumbuh bersama."