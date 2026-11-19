jpnn.com - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) di sebelah barat laut Jakarta terus menghadirkan kegiatan yang variatif untuk rekreasi masyarakat. Salah satu kegiatan rekreatif itu hadir melalui Glow in The Dogs Run pada Minggu (15/11/2026).

Glow in The Dogs Run merupakan event yang menggabungkan olahraga bersama anjing peliharaan dengan hiburan di tepi laut. Kegiatan itu digelar di Sunset Pier PIK2 yang berkolaborasi dengan Gerak Anjing Club.

Dalam fun run itu, Glow In The Dogs Run menawarkan konsep joging atau lari santai sejauh tiga kilometer dengan menghadirkan nuansa warna neon melalui berbagai atribut peserta.

Acaranya dirancang untuk memberikan pengalaman berbeda bagi ratusan pencinta anjing atau dog lovers yang ingin berolahraga sambil menikmati suasana sore dan malam hari di kawasan Sunset Pier.

Kegiatan itu dimulai pada pukul 16.00 WIB, sedangkan pelepasan peserta lari atau flag-off dilakukan pada pukul 18.45 WIB. Dengan rute lari sepanjang tiga kilometer, peserta Glow in The Dogs Run berlari melintasi kawasan sekitar Sunset Pier yang jalurnya mencakup area dekat Si Mian Fo dan Masjid Al-Ikhlas PIK2.

Penyelenggara Glow In the Dogs Run juga menyediakan dua titik pengisian air atau water station di sepanjang rute untuk mendukung kebutuhan peserta.

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Dari sisi perlengkapan, peserta memperoleh paket yang terdiri atas jersey resmi, nomor peserta, bandana, tas, serta atribut bercahaya. Panitia turut menyiapkan medali bagi peserta yang berhasil mencapai garis finis.

Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp185.000 untuk satu orang bersama satu anjing. Biaya tersebut juga mencakup minuman, kupon undian hadiah, dan dokumentasi foto.