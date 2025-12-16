GMKI Salurkan Bantuan Bencana Sumatra: Bergandengan Tangan Kita Kuat
jpnn.com, MEDAN - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) menyalurkan 2.600 paket sembako kepada korban banjir dan longsor yang melanda di tiga Provinsi, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
BPC GMKI se-Indonesia melakukan gotong royong dan aksi kemanusiaan di jalanan dan mengumpulkan dana sebesar Rp 430.696.800.
Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas tulus untuk meringankan beban keluarga yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam melewati masa-masa sulit.
"Kami menyampaikan turut duka cita mendalam kepada seluruh masyarakat di Sumatera" kata Sekfung masyarakat PP GMKI Rudy Raubun.
Penyaluran bantuan paket sembako di lakukan secara langsung kepada masyarakat Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Sumatera Barat oleh Sekfung Masyarakat PP GMKI, Ketua Bidang Ekraf PP GMKI dan Korwil I PP GMKI beserta pimpinan cabang Wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Kami menyadari bahwa bantuan ini belum sepenuhnya dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat, namun aksi kemanusiaan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk beberapa waktu ke depan" ujar Rudi Roubun.
Dia menekankan bahwa semangat persaudaraan dan aksi kemanusiaan sebagai upaya untuk menyelesaikan dampak dan penanggulangan bencana alam di Sumatra.
"Bergandengan tangan kita kuat. Mari bersama-sama kita pulihkan Sumatra," kata Rudy. (rhs/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
