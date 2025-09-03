GMT Institute Konsisten Cetak Profesional Unggul di Pengelolaan Gedung

jpnn.com, JAKARTA - Peran pengelola gedung komersial makin krusial di era persaingan yang ketat. Kesiapan, efisiensi, dan kemampuan adaptasi menjadi faktor utama agar layanan gedung tetap optimal sekaligus menjaga keberlanjutan operasional.

GMT Institute hadir sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang konsisten mencetak profesional unggul di bidang properti.

Melalui program andalan Property Management Course (PMC), lembaga ini membekali peserta dengan teori, pengetahuan praktis, hingga benchmark yang dapat langsung diterapkan dalam pengelolaan gedung.

“Pengelolaan gedung komersial membutuhkan kompetensi yang terus berkembang. Dinamika teknologi, regulasi, dan tuntutan efisiensi membuat skill pengelola gedung harus selalu relevan. GMT Institute hadir untuk menjembatani kebutuhan industri dengan SDM yang kompeten,” ujar Widya Kusuma Alkarana, Business Development Manager GMT Institute, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/9).

Pelatihan rutin digelar secara luring di Gedung GMT Institute, Jalan Kendal No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, berjarak 400 meter dari Stasiun Sudirman.

Program ini berlangsung selama lima hari dan menyajikan materi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan, mulai dari pengendalian biaya hingga strategi menjaga keberlanjutan tanpa mengurangi kualitas layanan.

Widya menambahkan, pelatihan ini juga membekali peserta agar mampu menghadapi tantangan terbesar yang dialami property manager saat ini, yakni menekan biaya energi dan perawatan tanpa mengorbankan standar kenyamanan serta keamanan.

Selain itu, GMT Institute mendorong digitalisasi sistem manajemen dalam pengelolaan gedung modern.