GMW Wey G9 Hi4 PHEV Resmi Dirilis, Harganya Bikin Kaget

Great Wall Motor (GWM) resmi meluncurkan Wey G9 Hi4 PHEV untuk pasar di Malaysia.

MPV plug-in hybrid premiumnya itu sudah tersedia di dealer resmi Negeri Jiran itu dengan banderol 269.800 MYR (68.700 USD) atau sekitar Rp1,1 miliar.

CarsNewsChina, Jumat (30/1), Wey G9 Hi4 PHEV menjadi MPV plug-in hybrid mewah rakitan lokal pertama di Malaysia.

Kehadiran MPV ramah lingkungan itu sejalan dengan komitmen jangka panjang GWM untuk memposisikan Malaysia sebagai pusat manufaktur strategis dan pusat ekspor regional untuk pasar ASEAN.

Wey G9 Hi4 PHEV memiliki dimensi dengan panjang 5.050 mm dan jarak sumbu roda 3.085 mm.

Kendaraan itu menawarkan desain lantai datar, 11 port pengisian daya USB di seluruh interior, dan konfigurasi tempat duduk tiga baris.

Spesifikasi ini sangat mirip dengan model Gaoshan 7 domestik (panjang 5050mm, lebar 1960mm, tinggi 1900mm, jarak sumbu roda 3085mm), dengan G9 Hi4 sedikit lebih lebar.

Kursi depan dilapisi kulit Nappa dengan fungsi ventilasi dan pijat, sementara baris kedua dilengkapi kursi zero-gravity Nappa dengan kemampuan lipat satu sentuhan.