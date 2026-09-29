Go Healthy with Taiwan 2026 Umumkan 20 Inovator Terpilih dari Kompetisi yang Diikuti 62 Negara
jpnn.com, JAKARTA - Kampanye kompetisi proposal global Go Healthy with Taiwan 2026 telah memilih 20 semifinalis dari 832 proposal yang berasal dari 62 negara. Para semifinalis masih akan mengikuti dua tahap seleksi berikutnya.
Sebanyak 20 tim terpilih tersebut berasal dari 16 negara, yaitu Australia, Brasil, Kanada, Etiopia, Prancis, India, Israel, Jepang, Malawi, Selandia Baru, Filipina, Polandia, Spanyol, Tunisia, Ukraina, dan Amerika Serikat.
Keberagaman ini menunjukkan luasnya partisipasi internasional serta kuatnya semangat inovasi para peserta.
Kampanye ini diselenggarakan oleh International Trade Administration (TITA), Kementerian Urusan Ekonomi Taiwan, dan dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).
Jumlah proposal tahun ini meningkat pesat menjadi 832 proposal dari 62 negara, naik 30% dibandingkan dengan tahun lalu yang menerima 638 proposal dari 55 negara. Peningkatan ini menunjukkan makin besarnya minat para inovator di seluruh dunia untuk bekerja sama dengan perusahaan teknologi kesehatan dan olahraga Taiwan.
Sebanyak 20 tim tersebut bergerak dalam dua bidang. Sebelas proyek berada dalam kategori Layanan Kesehatan Cerdas (Smart Healthcare), yang mencakup alat skrining atau pemeriksaan awal berbasis kecerdasan buatan (AI), pemantauan pasien jarak jauh, serta peningkatan kualitas peralatan klinik.
Sembilan proyek lainnya berada dalam kategori Teknologi Olahraga dan Bersepeda (Sport Tech & Cycling), yang mencakup pencegahan cedera, rehabilitasi, latihan fisik bagi lanjut usia, dan peningkatan keselamatan bersepeda. Para semifinalis berasal dari berbagai jenis organisasi.
Sebagian besar, yakni 70%, merupakan perusahaan yang produknya sudah dipasarkan. Peserta lainnya berasal dari organisasi nonpemerintah, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi yang bekerja langsung dengan pasien serta masyarakat. Dari segi skala usaha, perusahaan kecil dan menengah mencakup 45% dari daftar tersebut, sedangkan sisanya merupakan perusahaan besar.
Membentuk masa depan kesehatan, Global Go Healthy with Taiwan 2026 umumkan 20 inovator terpilih dari kompetisi yang diikuti 62 negara.
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