Go Internasional! President University Gelar Konferensi Ketahanan Bisnis di Hanoi

jpnn.com, JAKARTA - President University bekerja sama dengan University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi (VNU-UEB), menggelar konferensi internasional yang membahas ketahanan bisnis, integrasi ekonomi, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Konferensi bertajuk The 2026 Joint International Conference on Economic Integration and Enterprise Resilience tersebut berlangsung di Hanoi, Vietnam, pada 22–23 Oktober 2026.

Kegiatan ini melibatkan akademisi, peneliti, praktisi bisnis, dan pemangku kepentingan dari lebih dari 12 negara, termasuk Australia, Bulgaria, dan Korea Selatan.

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Konferensi tersebut menggabungkan dua forum akademik internasional, yakni The 9th International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBE) yang diselenggarakan Fakultas Bisnis President University dan The 14th International Conference on International Economic Cooperation and Integration (CIECI).

Mengusung tema “Reshaping Integration and Enterprise Resilience: Artificial Intelligence, Supply Chains, Trade, and Family Business Governance”, konferensi ini membahas berbagai tantangan dunia usaha, mulai dari perkembangan teknologi, rantai pasok global, perdagangan internasional, hingga tata kelola bisnis keluarga.

"Kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan bisnis keluarga," kata Ketua Panitia Konferensi sekaligus Dekan Fakultas Bisnis President University Prof. Dr. Anton Wachidin Widjaja, S.E., M.M.,dalam keterangannya dikutip Selasa (3/11).

Menurut Anton, keberhasilan bisnis keluarga tidak cukup hanya mengandalkan pencapaian generasi sebelumnya. Perusahaan juga perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan teknologi, dinamika pasar, serta tantangan pergantian kepemimpinan antargenerasi.

“Bisnis keluarga tidak cukup hanya mengandalkan keberhasilan yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Mereka perlu terus belajar, beradaptasi, dan berinovasi agar dapat menghadapi tantangan baru,” ujar Anton.