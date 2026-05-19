Go Prabu: Prabowo Tidak Punya Strategi soal Ekonomi Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 dan 2024, Go Prabu menilai sistem ekonomi modern, nilai tukar dolar Amerika Serikat memiliki pengaruh nyata terhadap seluruh rantai ekonomi nasional, termasuk ekonomi pedesaan.

"Masyarakat desa memang tidak melakukan transaksi langsung menggunakan dolar, tetapi banyak kebutuhan produksi dan konsumsi mereka sangat terkait dengan harga barang impor serta komponen yang dipengaruhi kurs dolar," kata Ketua Penggalangan Massa Go Prabu Jefri dalam keterangan, Selasa.

Dia menyatakan kenaikan dolar berdampak langsung pada harga pupuk dan pestisida, harga BBM, biaya transportasi, harga pakan ternak, biaya logistik distribusi pangan, harga kedelai, gandum, gula, dan bahan pangan impor serta daging sapi yang masih impor dari aistralia, dan harga alat elektronik.

"Dampak tersebut akhirnya dirasakan oleh petani, nelayan, pedagang kecil, UMKM, dan masyarakat desa melalui kenaikan biaya hidup dan biaya produksi," ujarnya.

Go Prabu yang merupakan sukarelawan Caleg DPR RI dan Caleg DPRD dari Partai Golkar menilai pernyataan Presiden Prabowo yang menyederhanakan dampak kurs dolar berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tingkat internasional.

Investor global, pelaku pasar, dan komunitas ekonomi internasional memperhatikan bagaimana seorang kepala negara tidak memahami keterkaitan ekonomi global dengan kondisi domestik, terutuma soal ekonomi mikro dan makro di dalam negerinya sendiri.

"Sebagai negara dengan sistem perdagangan terbuka, Indonesia memiliki ketergantungan terhadap impor bahan baku industri, energi, pangan, serta pembiayaan investasi. Oleh karena itu, stabilitas nilai tukar rupiah tetap menjadi faktor penting bagi keberlangsungan ekonomi nasional," kata Jefri.

Go Prabu mendorong agar presiden dan para menteri dalam menyampaikan komunikasi ekonomi yang lebih hati-hati, akurat, dan menenangkan, tanpa mengabaikan realitas ekonomi yang dihadapi masyarakat di lapangan.