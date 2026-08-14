GO-SARI Gerakkan Ekonomi Sirkular Warga Bantul, Sulap Sampah Jadi Penghasilan
jpnn.com, BANTUL - Persoalan sampah menjadi tantangan bagi masyarakat Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, seiring meningkatnya volume sampah rumah tangga dan kebijakan pemda menutup tempat pembuangan akhir (TPA) Piyungan.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat mencari cara agar sampah dapat diselesaikan dari sumbernya.
Upaya tersebut kini berkembang melalui TPS 3R GO-SARI.
Setiap hari, sekitar 3–3,5 ton sampah rumah tangga dikelola di tempat ini.
Sampah tidak sekadar dikumpulkan, tetapi dipilah dan dimanfaatkan kembali menjadi kompos, pakan ternak, material daur ulang, hingga berbagai produk bernilai ekonomi.
Dampaknya turut dirasakan masyarakat.
TPS 3R GO-SARI kini melayani sekitar 1.500 rumah tangga dan membuka lapangan kerja bagi 27 warga setempat.
Pengembangan GO-SARI yang menggerakkan ekonomi sirkular warga Bantul mendapat dukungan PT Pertamina Patra Niaga sejak 2022
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