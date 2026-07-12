Goal Aksis Jadi Kampiun U-15, Akademi Persib Bandung Duduki Podium Tertinggi U-18

jpnn.com, JAKARTA - Sejarah baru tercipta di arena sepak bola putri. Goal Aksis Cimahi menjadi kampiun sektor U-15 dan Akademi Persib Bandung berhasil menduduki podium tertinggi U-18 dalam gelaran seri perdana HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026.

Pada partai final yang dihelat di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (12/7), Goal Aksis Cimahi memastikan gelar juara usai memenangi drama adu penalti melawan Cipta Cendikia Football Academy Bogor.

Sementara itu, di sektor U-18, podium tertinggi menjadi milik Akademi Persib Bandung. Skuad Kota Kembang jadi kampiun seusai menaklukan sesama tim Jawa Barat, Putri Garut dengan skor 5-0 setelah bertanding selama 2x35 menit di ajang yang diinisiasi oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama HYDROPLUS ini.

Tepisan Elbian, Bawa Goal Aksis Raih Kemenangan

Drama adu penalti menjadi momen krusial dalam perebutan gelar juara U-15 HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 yang mempertemukan Goal Aksis dengan Cipta Cendikia FA. Empat dari lima algojo Goal Aksis yakni Dian Aprilia Pary, Alika Nailah Arkana Oskar, Bilqis Fatimah Az Zahra, dan Amanda Fitriani sukses menjalankan tugasnya dengan sempurna.

Sementara Cipta Cendekia FA hanya mampu mencetak tiga gol lantaran aksi gemilang penjaga gawang Goal Aksis, Elbian Defika Aryasatya yang berhasil menepis sepakan salah satu algojo Cipta Cendikia. Skor 4-3 di babak tos-tosan itu mengantarkan Goal Aksis ke tangga juara U-15.

Sebelum babak adu penalti bergulir, kedua tim bermain sama kuat hingga tidak ada gol yang tercipta dalam waktu normal. Sejak sepak mula, perebutan ball possession berlangsung ketat di sektor tengah. Cipta Cendekia FA lebih dulu mengambil inisiatif serangan, sementara Goal Aksis tampil disiplin melakukan transisi bertahan sebelum melancarkan serangan balik.

Saat menguasai bola, Goal Aksis memainkan kombinasi umpan-umpan pendek yang terukur hingga mampu menembus sepertiga akhir lapangan. Namun, rapatnya lini pertahanan Cipta Cendekia FA masih mampu mematahkan setiap ancaman. Dian Aprilia Pary bersama Bilqis Fatimah Az Zahra, Amanda Fitriani, dan Astrid Nahdah Nabilla beberapa kali membangun kombinasi di lini depan yang memaksa penjaga gawang Cipta Cendekia FA Alliya Khairun Nissa melakukan penyelamatan beruntun.