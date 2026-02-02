GoApotik Raih Indonesia Digital Marketing Champions 2025

jpnn.com, JAKARTA - GoApotik meraih penghargaan Indonesia Digital Marketing Champions 2025 dengan predikat Excellent dalam ajang SWA Business Digest Champion Awarding pada Selasa (27/1) di Hotel Shangri-La, Jakarta.

Berdasarkan penilaian dewan juri, GoApotik dinilai berhasil meningkatkan kinerja pemasaran dan penjualan melalui pemanfaatan teknologi serta pengembangan strategi digital yang cerdas, efektif, dan efisien.

GoApotik meraih peringkat tertinggi dengan nilai akhir 88,9 mengungguli sejumlah perusahaan lain yang turut berpartisipasi dalam ajang tersebut.

“Terima kasih kepada Majalah SWA dan Business Digest atas penghargaan sebagai Indonesia Digital Marketing Champions 2025 dengan predikat Excellent,” ujar Direktur PT KITA, Ruth Retno Dewi.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan strategi digital marketing yang berdampak yang memberikan nilai tambah bagi apotek UMKM, untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses obat-obatan dan produk kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia," imbuh Ruth.

Direktur PT Medela Potentia Tbk, Wimala Widjaja, menyampaikan pencapaian GoApotik sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendorong transformasi digital di sektor kesehatan.

“Melalui pemanfaatan teknologi, PT Medela Potentia Tbk mendorong terciptanya ekosistem kesehatan Indonesia yang lebih inklusif. Pencapaian GoApotik menjadi bukti komitmen kami dalam mendukung apotek dan pelaku usaha kesehatan, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk kesehatan di seluruh Indonesia,” imbuh Wimala.

Pencapaian ini memperkuat posisi GoApotik sebagai platform digital kesehatan yang adaptif dan inovatif, sekaligus mencerminkan komitmen PT Medela Potentia Tbk dalam mendorong transformasi digital sebagai bagian dari strategi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.(chi/jpnn)