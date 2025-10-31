Goethe-Institut Hadirkan Informasi Lengkap Tentang Studi, Pelatihan, & Bekerja di Jerman

jpnn.com, JAKARTA - Goethe-Institut Indonesien akan menggelar acara informatif yang membuka berbagai peluang bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan studi, mengikuti pelatihan vokasi, atau berkarier di Jerman.

Kegiatan bertajuk “KarriereKompass” ini akan diselenggarakan pada Jumat, 7 November 2025, pukul 14.30–19.30 WIB di Ciputra Artpreneur Gallery, Lantai 11, Jakarta.

Acara ini bertujuan memberikan informasi resmi dan terpercaya seputar studi, pelatihan vokasi (Ausbildung), serta peluang kerja di Jerman.

Pengunjung dapat mengikuti presentasi, sesi konsultasi langsung, dan mengunjungi berbagai info booth dari lembaga-lembaga resmi Jerman yang berfokus pada pendidikan dan tenaga kerja terampil.

Melalui kegiatan ini, Goethe-Institut ingin memperkuat pemahaman publik terhadap proses migrasi yang adil dan transparan, sekaligus memberikan panduan bagi mereka yang ingin mengembangkan karier atau pendidikan di Jerman. Acara ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis.

Direktur Goethe-Institut Indonesien Constanze Michel menyampaikan bahwa acara ini merupakan bagian dari komitmen Jerman dalam mendorong pertukaran pengetahuan dan tenaga kerja profesional.

Baca Juga: Ratusan Karya Mahasiswa Bakal Tampil di Pameran Studiofolio 2025 LaSalle College Jakarta

“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang berminat melanjutkan pendidikan, pelatihan, atau karier di Jerman mendapatkan informasi yang benar dan transparan. Dengan begitu, proses migrasi menjadi lebih adil, aman, dan membawa manfaat bagi kedua negara,” ujar Constanze Michel.

Rangkaian acara akan mencakup berbagai sesi presentasi dengan topik menarik seperti “Berkarier di Jerman melalui Program Ausbildung,” “The German Vocational Training System,” “How Do I Find a Vocational Training Position?,” serta “Working and Living in Germany”. Selain itu, sesi “Standar Migrasi yang Adil” akan membahas pentingnya proses migrasi yang transparan dan bertanggung jawab.