Goethe-Institut Jakarta Kembali Dibuka, Hadirkan Beragam Acara Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Goethe-Institut Jakarta kembali dibuka untuk umum setelah menjalani renovasi selama satu tahun.

Pembukaan kembali lembaga kebudayaan Jerman ini ditandai dengan penyelenggaraan KarriereKompass 2026 pada Sabtu (31/10) dan berlangsung hingga 8 November 2026.

Melalui KarriereKompass 2026, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai berbagai peluang untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, hingga menetap di Jerman.

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh sejumlah organisasi Jerman melalui presentasi, sesi tanya jawab, serta konsultasi di stan yang tersedia.

"Kami ingin membantu masyarakat Indonesia mendapatkan informasi yang dapat dipercaya sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan maupun berkarier di Jerman," kata Direktur Goethe-Institut Indonesien Contanze Michel saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu (31/10).

Sejumlah organisasi yang terlibat antara lain Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta, Goethe-Institut melalui program Praintegrasi dan KSM, DAAD, Studienkolleg Indonesia, EKONID melalui proyek ProRecognition, serta GIZ melalui program MOVE-ID.

"Goethe-Institut berkomitmen untuk memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses informasi tentang peluang di Jerman yang terpercaya dan bisa diandalkan, termasuk informasi tentang standar migrasi yang adil, etis, dan transparan," lanjutnya.

Menurut dia, KarriereKompass 2026 juga diharapkan dapat membantu masyarakat mempersiapkan rencana keberangkatan ke Jerman, mulai dari memahami pilihan pendidikan hingga mengenal kehidupan dan lingkungan kerja di negara tersebut.