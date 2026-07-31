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Gol Balsa Sekulic Bawa Persib Melaju ke Semifinal Piala Presiden 

Gol Balsa Sekulic Bawa Persib Melaju ke Semifinal Piala Presiden 
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Suasana pertandingan Persib vs Tampines Rovers di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (31/7/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/jpnn.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung keluar sebagai juara Grup A dan melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026.

Kepastian itu didapat setelah Persib berhasil memenangkan pertandingan melawan Tampines Rovers FC dengan skor akhir 1-0.

Satu-satunya gol dibuat oleh pemain baru Balsa Sekulic di menit ke-82.

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Persib yang bertindak sebagai tuan rumah, langsung tampil menekan sejak peluit babak pertama dibunyikan. 

Maung Bandung mengandalkan serangan cepat lewat umpan-umpan-umpan panjang untuk membongkar pertahanan Tampines Rovers yang tampil disiplin. 

Peluang pertama hadir pada menit awal melalui aksi pemain muda berusia 17 tahun, Rafi Rasyiq.

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Menerima umpan matang dari Berguinho, Rafi melesat ke kotak penalti. Namun, laju bola terlalu deras sehingga lebih dulu diamankan kiper Tampines Rovers, Muhammad Zarfan.

Rafi kembali merepotkan lini belakang lawan pada menit ketujuh. 

Persib Bandung dipastikan keluar sebagai juara Grup A dan lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Balsa Sekulic jadi pahlawannya.

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