Gol Gila Marukawa Bawa Dewa United Menang di Kandang PSIM

jpnn.com - YOGYAKARTA - Calon WNI Taisei Marukawa layak menyandang status pahlawan Dewa United pada pekan ke-9 Super League.

Marukawa menjadi penentu kemenangan Dewa United di kandang PSIM Yogyakarta, Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) sore WIB.

Pemain Jepang itu mencetak gol pada menit 90+5 yang membuat skor menjadi 2-1 untuk Dewa United.

Marukawa baru masuk pada menit ke-65.

Gol Marukawa tergolong gila luar biasa. Sepakan kaki kiri yang keras, tak bisa dibendung kiper Cahya Supriadi.

Cahya Supriadi sendiri sejatinya juga tampil luar biasa pada laga ini.

Duel PSIM vs Dewa United diwarnai keunggulan tim tamu pada babak pertama, yakni melalui gol penalti Denilson Junior pada menit ke-11.

PSIM baru membalas melalui Ezequiel Vidal pada menit ke-66.