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Gol Gila Marukawa Bawa Dewa United Menang di Kandang PSIM

Gol Gila Marukawa Bawa Dewa United Menang di Kandang PSIM
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Bintang Dewa United Taisei Marukawa. Foto: dewaunited

jpnn.com - YOGYAKARTA - Calon WNI Taisei Marukawa layak menyandang status pahlawan Dewa United pada pekan ke-9 Super League.

Marukawa menjadi penentu kemenangan Dewa United di kandang PSIM Yogyakarta, Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (6/11) sore WIB.

Pemain Jepang itu mencetak gol pada menit 90+5 yang membuat skor menjadi 2-1 untuk Dewa United.

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Marukawa baru masuk pada menit ke-65.

Gol Marukawa tergolong gila luar biasa. Sepakan kaki kiri yang keras, tak bisa dibendung kiper Cahya Supriadi.

Cahya Supriadi sendiri sejatinya juga tampil luar biasa pada laga ini.

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Duel PSIM vs Dewa United diwarnai keunggulan tim tamu pada babak pertama, yakni melalui gol penalti Denilson Junior pada menit ke-11.

PSIM baru membalas melalui Ezequiel Vidal pada menit ke-66.

Lihat klasemen sementara Super League setelah Dewa United menang dari PSIM Yogyakarta.

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