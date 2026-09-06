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Gol-Gol Persib Vs PSM Makassar

Gol-Gol Persib Vs PSM Makassar
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Suasana pertandingan Persib Bandung vs PSM Makassar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengawali pekan pertama kompetisi BRI Super League 2026/2027 dengan kemenangan.

Marc Klok cum suis berhasil menang atas PSM Makassar dengan skor 3 - 1 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam.

Gol-gol itu dicetak oleh Patricio Matricardi menit 48, Balsa Sekulic (51'), dan Uilliam Barros (82'). Sementara satu gol PSM dibuat oleh Kodai Tanaka di menit ke-6.

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Persib Bandung langsung tampil menekan sejak awal pertandingan saat menghadapi PSM Makassar.

Maung Bandung mencoba mengambil inisiatif serangan untuk mencetak gol cepat.

Peluang pertama Persib hadir pada menit-menit awal melalui skema tendangan sudut yang dieksekusi Thom Haye.

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Namun, peluang tersebut belum mampu dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain Persib.

PSM justru berhasil mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-6.

Persib Bandung mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3 - 1 di pekan pertama BRI Super League 2026/2027 melawan PSM Makassar.

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