Gol-Gol Persib Vs PSM Makassar

jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung mengawali pekan pertama kompetisi BRI Super League 2026/2027 dengan kemenangan.

Marc Klok cum suis berhasil menang atas PSM Makassar dengan skor 3 - 1 pada laga yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026) malam.

Gol-gol itu dicetak oleh Patricio Matricardi menit 48, Balsa Sekulic (51'), dan Uilliam Barros (82'). Sementara satu gol PSM dibuat oleh Kodai Tanaka di menit ke-6.

Persib Bandung langsung tampil menekan sejak awal pertandingan saat menghadapi PSM Makassar.

Maung Bandung mencoba mengambil inisiatif serangan untuk mencetak gol cepat.

Peluang pertama Persib hadir pada menit-menit awal melalui skema tendangan sudut yang dieksekusi Thom Haye.

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Namun, peluang tersebut belum mampu dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain Persib.

PSM justru berhasil mencetak gol lebih dahulu pada menit ke-6.