menu
JPNN.comJPNN.com
Gol Guntur Sulistyo Bawa Timnas Futsal Indonesia Taklukkan Malaysia

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas Indonesia saat melawan Malaysia dalam ASEAN Futsal Championship 2026 di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4). Foto: Dok. FFI

jpnn.com, THAILAND - Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan kedua pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 saat jumpa Malaysia.

Berlaga di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4), Albagir dan kawan-kawan menang dengan skor tipis 1-0.

Gol kemenangan skuad Garuda diciptakan melalui Guntur Sulistyo Ariwibowo.

Baca Juga:

Sepanjang laga, Timnas Futsal Indonesia kewalahan meladeni permainan Malaysia yang bermain bertahan.

Alhasil, skor 0-0 pada babak pertama bertahan hingga wasit Takeshi Fujita asal Jepang meniup peluit panjang.

Pada babak kedua, Timnas Indonesia mampu memanfaatkan peluang seusai pertahanan Malaysia terbuka lebar.

Baca Juga:

Guntur Sulistyo Ariwibowo yang menerima umpan matang langsung menembak ke arah gawang Malaysia yang dikawal oleh Mohammad Ammar Harith Bin Mohammad.

Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Malaysia bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI