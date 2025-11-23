menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Gol Hokky Caraka Dianulir, Malut United Puas Bermain Imbang Lawan Persita Tangerang

Gol Hokky Caraka Dianulir, Malut United Puas Bermain Imbang Lawan Persita Tangerang

Gol Hokky Caraka Dianulir, Malut United Puas Bermain Imbang Lawan Persita Tangerang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Stiker Malut United, David da Silva saat berlaga melawan Persita Tangerang pada laga lanjutan Super League 2025/26 di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11). Foto: Dokumentasi Malut United

jpnn.com - TANGERANG - Laga Persita Tangerang vs Malut United pada lanjutan Super League 2025/26 berakhir dengan hasil imbang 0-0.

Malut United puas dengan hasil imbang yang diraih saat bertandang ke Indomilk Arena, Tangerang, Minggu (23/11), itu.

“Saya pikir dengan kerja keras yang sudah dilakukan pemain hasil imbang ini patut disyukuri. Alhamdulillah, kami bisa mendapat poin di Tangerang,” ujar Pelatih Malut United Hendri Susilo.

Baca Juga:

Pada laga ini, jala gawang Malut United yang dikawal Angga Saputro sempat bobol melalui Hokky Caraka pada menit ke-68.

Wasit kemudian menganulir gol mantan penggawa PSS Sleman itu seusai terjadi pelanggaran terlebih dahulu Mario Jardel terhadap Igor Inocencio.

Semifinalis Liga 2 musim 2023/24 tersebut sejatinya bermain dengan tempo lambat di awal laga.

Baca Juga:

Pada babak kedua, perubahan mulai dilakukan sehingga Malut United beberapa kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol.

Namun, skor imbang 0-0 tetap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Malut United mengaku puas kendati ditahan imbang Persita Tangerang di laga lanjutan Super League 2025/26, Minggu (23/11).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI