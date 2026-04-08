Gol Indah Bertubi-tubi, Fabio Calonego Bicara Pengorbanan untuk Persija Jakarta
jpnn.com - Performa gemilang terus ditunjukkan gelandang Persija Jakarta Fabio Calonego di kompetisi BRI Super League 2025/26.
Kontribusinya dalam beberapa laga terakhir membuat namanya kian mendapat sorotan dan dukungan dari berbagai pihak.
Pemain berusia 28 tahun itu pun tak menutup mata terhadap apresiasi yang datang.
Fabio mengaku termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik sebagai bentuk balasan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
"Saya sangat menghargai semua dukungan yang saya terima sejak bergabung (Persija, red)."
"Sejak awal saya datang, saya sudah berkomitmen untuk memperjuangkan Persija dengan sepenuh hati, seperti saya menjaga keluarga saya sendiri," tegasnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, kontribusi Fabio Calonego terlihat nyata.
Pemain berusia 28 tahun itu sukses mencetak tiga gol dengan cara yang terbilang istimewa, yakni melalui tembakan jarak jauh yang sulit dihentikan.
