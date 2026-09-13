Gol Ivan Mamut Hancurkan Harapan Persib di GBK, Luka Menalo Singgung Keberuntungan
jpnn.com - Persib Bandung harus mengakui keunggulan Persija Jakarta dalam duel big match pekan kedua BRI Super League 2026/27.
Kekalahan 1-2 tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi Maung Bandung yang telah menjadikan pertandingan kontra Macan Kemayoran sebagai salah satu fokus utama.
Winger Persib Luka Menalo menilai Persija sedikit lebih beruntung dalam pertandingan tersebut, terutama pada penghujung laga.
Maung Bandung hampir saja pulang dengan satu poin, andaikan gol Ivan Mamut pada menit akhir tidak terjadi. Gol tersebut mengubur harapan Persib untuk pulang tanpa kekalahan.
Kehadiran Menalo yang masuk pada babak kedua menjadi pembeda jalannya pertandingan.
Pemain berpaspor Kroasia itu berkali-kali menekan dan membuat Persija kerepotan. Menalo bahkan berkontribusi atas terciptanya gol penyama kedudukan yang dibuat Balsa Sekulic pada menit ke-82.
Menalo mengaku duel Persib kontra Persija bukan pertandingan yang mudah dimainkan.
Menurutnya, Macan Kemayoran mampu memanfaatkan situasi dengan lebih baik sehingga keluar sebagai pemenang.
Komentar winger Persib Luka Menalo, seusai timnya kalah dramatis atas Persija Jakarta. Singgung keberuntungan tim lawan.
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