Gol Josko Gvardiol ke Gawang Portugal tak Diakui, Kroasia Pertanyakan Keputusan Wasit

jpnn.com - Kroasia menelan kekalahan dramatis saat jumpa Portugal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Vatreni menyerah dengan skor 1-2 di Toronto Stadium, Kanada, Jumat (3/7/2026) pagi WIB.

Kroasia sejatinya sempat berada di atas angin setelah Ivan Perisic membawa tim peringkat FIFA ke-13 itu unggul pada menit ke-53 seusai memanfaatkan umpan Josip Stanisic.

Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Portugal mampu membalikkan keadaan melalui eksekusi penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 sebelum Goncalo Ramos mencetak gol penentu kemenangan pada masa injury time.

Selepas pertandingan, Pelatih Kroasia Zlatko Dalic menyoroti kepemimpinan wasit Espen Eskas.

Manajer kelahiran 26 Oktober 1966 itu menilai beberapa keputusan pengadil asal Norwegia itu kurang menguntungkan timnya, termasuk dalam sejumlah momen penting di akhir laga.

Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang melalui Josko Gvardiol. Namun, gol tersebut dianulir karena Igor Matanovic lebih dahulu berada dalam posisi offside sebelum memberikan umpan.

"Saya tidak ingin banyak mengomentari hal ini, tetapi menurut saya performa wasit memang kurang baik. Hampir tidak ada keputusan yang berpihak kepada kami, baik dalam pelanggaran maupun situasi lainnya.”