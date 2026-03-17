menu
JPNN.comJPNN.com
Gol Perdana Adam Alis di Persib Berujung Permintaan Maaf, Ada Apa?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib Bandung Adam Alis (paling depan) melakukan selebrasi. Foto: Persib.

jpnn.com - Adam Alis akhirnya mencatatkan gol pertamanya untuk Persib Bandung pada BRI Super League 2025/26.

Momen tersebut terjadi saat Maung Bandung menghadapi Borneo FC Samarinda pada laga tunda pekan ke-21 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (15/3/2026).

Gol itu menjadi momen spesial bagi Adam.

Baca Juga:

Namun, kegembiraan yang dia rasakan sempat diwarnai perasaan tidak enak hati karena selebrasi yang dilakukannya berlangsung di hadapan pendukung klub yang pernah dia bela.

Adam pun menyampaikan permohonan maaf kepada Borneo FC.

Eks pemain Bhayangkara FC itu mengaku selebrasi yang dilakukan di lapangan terjadi secara spontan karena terbawa suasana pertandingan.

Baca Juga:

"Ya alhamdulillah senang bisa balik ke sini dan bisa mencetak gol."

"Saya minta maaf juga untuk Borneo. Saya respek sama tim Borneo, tadi (selebrasi) spontan saya merayakan," jelasnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI