Gol Salto Walber Mota untuk Persebaya Ternyata Menyimpan Cerita
jpnn.com - Walber Mota punya cara unik untuk meninggalkan kesan dalam laga Persebaya Surabaya kontra Penang FC.
Bek asal Brasil itu menjadi pencetak gol tunggal Bajol Ijo dalam pertandingan persahabatan di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (15/8/2026).
Walber mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-79 setelah memanfaatkan bola hasil sundulan Yuran Fernandes.
Gol Lahir dari Insting
Tanpa sempat mengatur posisi lebih lama, pemain berusia 29 tahun itu langsung melakukan tendangan salto yang mengarah ke gawang Penang FC.
"Bola datang dengan cepat setelah sundulan Yuran. Saya langsung mencoba melakukan tendangan salto dan hanya mengikuti insting. Beruntung bola masuk," ucapnya.
Gol tersebut terasa makin spesial karena Walber mempersembahkannya untuk sang istri yang selalu mendukung perjalanan kariernya.
"Saya memberikan gol itu untuk istri saya yang selalu mendukung saya dan juga untuk seluruh tim. Gol ini sangat penting bagi kami," tandasnya.
Momen tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Walber sekaligus modal positif bagi Persebaya sebelum menghadapi musim kompetisi 2026/27.(psby/del/jpnn)
Walber Mota punya cara unik untuk meninggalkan kesan dalam laga Persebaya Surabaya kontra Penang FC.
Redaktur & Reporter : Dhiya Muhammad El-Labib
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