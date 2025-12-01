Gol Spesial Thom Haye untuk Keluarga, Persib Mengamuk 4-1 di Kandang Madura United

jpnn.com - Persib Bandung berpesta gol di markas Madura United setelah menang meyakinkan 4-1 pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/26.

Salah satu dari empat gol yang tercipta di Stadion Ratu Pamelingan disumbangkan oleh gelandang Thom Haye.

Pemain yang dijuluki The Professor itu mencetak gol keempat Persib pada menit ke-74.

Gol Perdana yang Penuh Makna

Ini menjadi gol perdana Haye di Liga Indonesia sejak berseragam Persib Bandung.

Haye membutuhkan delapan pertandingain untuk mencatatkan namanya di papan skor. Pada setiap pertandingan, mantan pemain Almere City itu selalu berupaya menambah pundi-pundi gol, tetapi peluangnya belum pernah berbuah hasil.

Karena itu, Haye tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya ketika akhirnya mampu merobek gawang lawan.

"Pertama-tama, saya senang karena akhirnya bisa mencetak gol. Beberapa kali saya hampir mencetak gol dan akhirnya gol yang pertama bisa diraih," kata Haye, dikutip Senin (1/12/2025).

Pemilik nomor punggung 33 itu menegaskan bahwa gol perdana di klub baru selalu terasa spesial.