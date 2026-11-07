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Gol Telat Ivan Mamut Bawa Persija Bikin Tren Minor Persebaya Berlanjut

Gol Telat Ivan Mamut Bawa Persija Bikin Tren Minor Persebaya Berlanjut
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Ivan Mamut saat berlaga pada ajang Super League 2026/27 saat Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11). Foto: X/@Persija_Jkt

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta kembali ke tren positif seusai meraih kemenangan melawan Persebaya Surabaya pada Super League 2026/27.

Berlaga di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11), skuad asuhan Shin Tae-yong menang dengan skor tipis 1-0.

Pada laga ini gol kemenangan Macan Kemayoran dicetak oleh Ivan Mamut pada menit ke-89.

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Dengan kemenangan ini Persija kembali merebut posisi puncak klasemen setelah sebelumnya tergusur ke posisi ketiga.

Persija untuk sementara mengoleksi 21 angka hasil dari tujuh kemenangan dan dua kalah.

Bagi Rizky Ridho dan kolega kemenangan melawan Bajul Ijo sekaligus mengakhiri rentetan hasil minor dalam dua laga terakhir.

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Pekan lalu tercatat Persija menyerah dari Dewa United Banten dengan skor 1-2.

Adapun di tengah pekan tim asal ibu kota tersebut ditahan imbang 1-1 melawan PSMS Medan pada I.League Cup 2026.

Persija Jakarta kembali ke tren positif seusai meraih kemenangan melawan Persebaya Surabaya pada Super League 2026/27, Sabtu (7/11).

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