Gol Telat Junior Batista Mengantar Semen Padang Bungkam Sumsel United
jpnn.com, BEKASI - Semen Padang susah payah meraih kemenangan saat jumpa Sumsel United pada laga lanjutan Championship 2026/27.
Tim berjuluk Kabau Sirah itu hanya mampu menang tipis dengan skor 1-0 di Stadion Patriot, Bekasi pada Jumat (30/10) malam.
Gol kemenangan Semen Padang tercipta melalui pemain pengganti Junior Batista pada menit ke-89.
Pelatih Semen Padang Stefano Cugurra mengaku senang tim asuhannya melanjutkan tren kemenangan.
Pada laga sebelumnya Stefano, Lilipaly dan kolega juga mampu meraih kemenangan dengan skor 2-1 melawan Persiku Kudus.
“Hari ini kami benar-benar bekerja ekstra keras untuk mendapatkan kemenangan. Tentu kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan ini,” ungkap pria yang akrab disapa Teco itu.
“Kami terus berjuang hingga menit-menit terakhir untuk mencetak gol dan memastikan kemenangan. Hasil ini juga sangat penting karena bisa membantu kami memperbaiki posisi di klasemen," sambungnya.
Kemenangan ini mengantarkan Semen Padang untuk sementara ke posisi ketiga klasemen Grup A Championship 2026/27 dengan koleksi 13 poin.
Semen Padang susah payah mengamankan kemenangan saat jumpa Sumsel United pada laga lanjutan Championship 2026/27
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