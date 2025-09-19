Gol Telat Lion City Sailors Tak Menghapus Rasa Puas Pelatih Persib Bandung Hodak

jpnn.com - Persib Bandung harus menerima kenyataan pahit setelah kemenangan di depan mata atas Lion City Sailors FC buyar pada laga pembuka Grup G AFC Champions League Two (ACL Two).

Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (18/9/2025) malam, Maung Bandung ditahan imbang 1-1 oleh klub Singapura tersebut.

Gol Saddil Ramdani pada awal babak kedua sempat membawa Persib unggul. Namun, mimpi meraih poin penuh hancur saat Lennart Thy mencetak gol penyeimbang di masa injury time.

Bojan Hodak Angkat Topi

Meski gagal menang, Pelatih Persib Bojan Hodak justru melontarkan pujian setinggi langit untuk anak asuhnya.

Menurutnya, permainan Eliano Reijnders dan kawan-kawan pada malam itu adalah salah satu yang terbaik selama dia menukangi tim.

"Selama 80 menit, kami tampil luar biasa. Hampir tidak memberi peluang sama sekali untuk lawan. Saya melihat ini salah satu pertandingan terbaik dalam tiga musim terakhir," ucap pelatih asal Kroasia itu.

Modal Penting Menatap Laga Berikutnya

Hodak menegaskan kualitas permainan Persib kali ini menjadi modal besar untuk menatap pertandingan berikutnya. Baginya, apa yang ditunjukkan di lapangan jauh lebih penting daripada sekadar hasil akhir.

"Saya tegaskan ini salah satu pertandingan terbaik. Ini (ACL Two) tentu levelnya berbeda dibandingkan kompetisi domestik," sambungnya.