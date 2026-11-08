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Gol Telat Persija Bikin Persebaya Merana, Bernardo Tavares Tak Kuasa Menahan Kecewa

Gol Telat Persija Bikin Persebaya Merana, Bernardo Tavares Tak Kuasa Menahan Kecewa
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Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares (kanan). Foto: Persebaya.

jpnn.com - Kekalahan menyakitkan harus diterima Persebaya Surabaya saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/27.

Persebaya menyerah dengan skor 0-1 dalam pertandingan di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11/2026).

Green Force sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencuri hasil positif dalam lawatan ke ibu kota.

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Namun, gol Ivan Mamut pada menit ke-89 menjadi pukulan telak bagi Bajol Ijo yang sudah berjuang sepanjang laga.

Bernardo Tavares Kecewa Persebaya Gagal Bawa Pulang Poin

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku sulit menerima hasil tersebut. 

Apalagi, di mata Tavares, anak asuhnya mampu membuat sejumlah peluang berbahaya.

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Ramadhan Sananta tercatat memperoleh tiga kesempatan, sedangkan Francisco Rivera juga sempat beberapa kali mengancam gawang Macan Kemayoran.

"Menurut saya, pada babak pertama peluang terbaik justru dimiliki Persebaya. Ramadhan Sananta memiliki tiga kesempatan, sementara Rivera juga mendapatkan satu hingga dua peluang," jelasnya.

Kekalahan menyakitkan harus diterima Persebaya Surabaya saat bertandang ke markas Persija Jakarta pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/27.

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