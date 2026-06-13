Gol Tunggal Al Gazani Bawa Garuda Muda Segel Tempat Ketiga Piala AFF U-19 2026

jpnn.com, DELI SERDANG - Timnas U-19 Indonesia sukses mengamankan peringkat ketiga ajang Piala AFF U19 2026 setelah menumbangkan Kamboja dengan skor tipis 1-0.

Gol semata wayang dalam laga perebutan tempat ketiga di Stadion Utama Sumatera Utara, Sabtu (13/6), dicetak oleh Muhammad Al Gazani Dwi Sugandi.

Muhammad Al Gazani Dwi Sugandi mencetak gol semata wayang penentu kemenangan Skuad Garuda dalam laga itu memanfaatkan sepak pojok kiriman Isfandyar Abdillah pada menit ke-62.

Pelatih Timnas U19 Indonesia Nova Arianto bersyukur anak-anak asuhnya bisa tampil baik dan maksimal dalam pertandingan tersebut, meskipun keikutsertaan mereka di ajang kali ini "hanya" sebagai ajang pemutakhiran pengamatan kualitas tim menyongsong Kualifikasi Piala Asia U20 2027 China.

"Masih banyak yang harus kita benahi dan tentunya evaluasi demi evaluasi akan juga terus kita lakukan demi bisa lebih baik lagi ke depannya. Semoga hasil ini bisa kita bawa ke depan untuk mengikuti kualifikasi Asia di Laos," katanya selepas pertandingan.

Nova menyoroti aspek kekompakan dan kebugaran fisik para pemain yang dinilai masih belum memenuhi ekspektasi. Ia berharap bisa segera membenahi hal itu demi menyongsong kalender kompetisi internasional berikutnya.

Salah satu hal yang mungkin ditempuh adalah dengan menambah jam terbang bagi skuad Garuda Nusantara lewat laga-laga uji coba melawan negara lain.

"Dengan lebih banyak uji coba tentunya kita harapkan kerja sama sesama pemain semakin padu dan lebih dari itu mereka akan semakin matang lagi. Semoga PSSI nanti bisa mempertimbangkan kita bisa banyak melakukan laga uji coba," katanya.