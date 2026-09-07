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Gol Uilliam Barros Sempurnakan Comeback Persib, Ternyata Bukan Itu yang Paling Berkesan

Gol Uilliam Barros Sempurnakan Comeback Persib, Ternyata Bukan Itu yang Paling Berkesan
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Striker Persib Bandung Uilliam Barros. Foto: Persib.

jpnn.com - Uilliam Barros Pereira menutup malam penuh drama Persib Bandung saat menghadapi PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.

Pemain asal Brasil itu mencetak gol ketiga dalam kemenangan 3-1 Maung Bandung atas Juku Eja.

Namun, momen tersebut ternyata bukan satu-satunya hal yang membuat Barros merasa bahagia.

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Persib lebih dahulu berada dalam tekanan setelah PSM Makassar mencetak gol cepat melalui Kodai Tanaka pada menit keenam. Maung Bandung kemudian bangkit dan mencetak tiga gol pada babak kedua.

Barros Lengkapi Comeback Persib

Barros menjadi pemain terakhir yang mencatatkan namanya di papan skor. Dia mencetak gol pada menit ke-81 setelah menerima umpan dari Luka Menalo dan memastikan Persib makin jauh meninggalkan PSM.

Gol tersebut melengkapi aksi Patricio Matricardi dan Balsa Sekulic yang lebih dulu membalikkan keadaan selepas turun minum.

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"Ya, saya sangat senang hari ini, malam ini, di pertandingan ini. Pertandingan pertama liga, tiga poin yang sangat penting," ucap Barros.

Bagi Barros, kemenangan tersebut memiliki arti penting karena Persib langsung mengawali kompetisi dengan raihan maksimal. Tiga poin itu juga menjadi hasil dari perjuangan tim setelah sempat berada dalam posisi tertinggal.

Uilliam Barros Pereira menutup malam penuh drama Persib Bandung saat menghadapi PSM Makassar pada pekan pertama Super League 2026/27.

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