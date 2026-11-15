Golden Rama Hadirkan EXTRA, Kesempatan Merencanakan Libur Lebaran 2027

jpnn.com, JAKARTA - Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri meneken libur Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2027.

Libur tersebut berpotensi menghadirkan periode libur panjang hingga 10 hari, pada 6–15 Maret 2027.

General Manager of Communications & CRM Golden Rama Tours & Travel Ricky Hilton mengatakan momentum ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal.

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Oleh karena itu, Golden Rama Tours & Travel menghadirkan EXTRA (Experience Travel) pada 13–15 November 2026 di lima kota, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

Ricky menjelaskan melalui program itu, pengunjung dapat mengeksplorasi berbagai pilihan perjalanan sekaligus menikmati penawaran khusus, mulai dari diskon paket tur dan tiket pesawat hingga travel voucher senilai Rp10 juta.

“Pilihan perjalanan pun semakin beragam, tidak hanya terbatas pada wisata konvensional, tetapi juga mencakup pengalaman yang lebih spesifik,” ujar Ricky.

Dia menyebut mulai dari menikmati keindahan alam domestik, menjelajahi destinasi populer di Asia dan Eropa, hingga mengikuti ajang maraton internasional maupun menikmati perjalanan menggunakan kapal pesiar.

Ricky melanjutkan setiap penyelenggaraan EXTRA dirancang untuk menjawab momentum perjalanan yang berbeda sepanjang tahun.