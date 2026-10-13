Golf for Humanity 2 Digelar, Perkuat Perlindungan Anak di NTT dan Maluku

jpnn.com, JAKARTA - Human Initiative kembali menyelenggarakan Golf for Humanity sebagai ruang kolaborasi kemanusiaan.

Memasuki tahun kedua, turnamen itu mengusung tema 'Teeing Up Hope for Children Protection, One Swing at a Time'.

Kali ini, kegiatan berfokus pada perlindungan anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.

Turnamen tersebut berlangsung di Jagorawi Golf & Country Club, Bogor, Jawa Barat, dengan partisipasi sekitar 90 pemain golf.

Pada tahun ini, Human Initiative memperluas fokus pada perlindungan anak, termasuk dukungan pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak.

Presiden Human Initiative Tommy Hendrajati menjelaskan bahwa kegiatan ini mendukung program anak yang telah berjalan di kedua wilayah tersebut.

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“Melalui kegiatan Golf for Humanity 2 ini, kami ingin membangun kesadaran dan memperluas pengetahuan masyarakat bahwa semua pihak bisa mendukung program anak melalui aktivitas apa pun, termasuk golf,” ungkap Tommy dalam keterangan resmi pada Senin (12/10).

Turnamen tersebut turut melibatkan George Owen sebagai junior golfer, Yogi sebagai influencer golf dan Yasmin Napper sebagai salah satu aktris yang pernah turun ke lapangan di NTT bersama Human Initiatuive.