Golf for Humanity: Dari Lapangan Hijau Berikan Harapan Anak Bebas Stunting

jpnn.com, JAKARTA - Turnamen Golf for Humanity menggerakkan kepedulian lewat olahraga menjawab isu stunting yang masih tinggi.

Human Initiative (HI) bersama berbagai pihak akan mengadakan Golf for Humanity pada 1 November 2025.

Kegiatan itu menjadi ajang kolaboratif yang memadukan olahraga dengan semangat sosial.

Melalui lapangan golf, para peserta dan mitra akan berkumpul membawa semangat sportivitas dan kepedulian untuk mendukung tumbuh kembang anak Indonesia.

Acara itu digelar lantaran stunting (kekurangan nutrisi) masih menjadi perhatian besar di Indonesia. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, 1 dari 5 bayi di Indonesia mengalami stunting.

Para peserta dan mitra berkontribusi langsung dalam penguatan program peningkatan gizi anak di wilayah prioritas, seperti Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, yang mencatat angka stunting 18,1 persen atau sekitar 3.400 anak.

Kegiatan itu juga membantu keberlanjutan program SAGITA (Sahabat Gizi Kita) yang dijalankan oleh Human Initiative.

Vice presiden WPND Human Initiative (HI) Bambang Suherman mengatakan program tersebut berfokus pada peningkatan gizi ibu hamil dan balita melalui edukasi, pendampingan, serta penyediaan makanan bergizi di berbagai wilayah Indonesia.