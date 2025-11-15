Golf GTI Paling Kencang Sepanjang Sejarah Volkswagen Akhirnya Lahir!

jpnn.com - Volkswagen memilih cara paling “GTI banget” untuk merayakan ulang tahun ke-50 hot hatch legendaris mereka—dengan merilis Golf GTI paling bertenaga yang pernah dibuat.

Namanya Golf GTI Edition 50. Sebuah kado ulang tahun yang tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga memberi pukulan baru bagi para rival yang sudah mulai percaya diri.

Sejak pertama kali muncul pada 1976, GTI identik dengan kenikmatan berkendara tanpa kompromi.

Kini, memasuki usia emas, VW memberikan resep yang lebih pedas dari sebelumnya.

Angkanya bicara sendiri: 325 dk dan 420 Nm, menjadikannya GTI produksi massal terkuat yang pernah dijual Volkswagen—melampaui Clubsport sebesar 25 dk.

Singkatnya, itu bukan sekadar edisi ulang tahun, tetapi deklarasi.

Akselerasi Buas & Rekor Baru

Di atas kertas saja sudah menggiurkan. Di jalan? Lebih liar lagi.