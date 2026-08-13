Golf House Bawa Semangat Baru, Ingin Rangkul Semua Kalangan

jpnn.com - Golf House memasuki babak baru setelah memperkenalkan identitas terbarunya di Lotte Mall Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Lewat konsep “Home for Every Golfer”, Golf House ingin menghapus kesan bahwa golf hanya diperuntukkan bagi kalangan tertentu.

Identitas baru tersebut sekaligus menjadi upaya mendekatkan olahraga golf kepada pemain dari berbagai tingkat pengalaman.

Golf House Buka Akses Lebih Luas

Golf House melihat perkembangan komunitas golf Indonesia yang semakin beragam. Pemain muda, perempuan, hingga pemula kini mulai ikut meramaikan olahraga tersebut.

Assistant Vice President Merchandising Golf House Indonesia, PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAA), Ashok Kumar, mengatakan perubahan identitas tersebut lahir dari perkembangan kebutuhan para golfer.

“Selama 36 tahun, kami melihat sendiri bagaimana golf terus berkembang. Karena itu, kami ingin menyediakan tempat yang dapat memenuhi kebutuhan golfer melalui produk berkualitas, pendampingan Mentor Buddy, dan pengalaman yang sesuai dengan perjalanan setiap pemain,” ujar Ashok.

Golf House juga menyediakan layanan club fitting di outlet Pondok Indah, Jakarta Selatan. Fasilitas tersebut membantu golfer memilih perlengkapan berdasarkan karakter permainan masing-masing.

Bukan Sekadar Tempat Membeli Perlengkapan

Aktor sekaligus golf enthusiast Samuel Zylgwyn menilai proses memilih peralatan golf membutuhkan pertimbangan matang.