Golfphoria 2026 Lebih Meriah, Bali International Golf Bidik Guinness World Records

jpnn.com, BALI - Bali International Golf (BIG) kembali menghadirkan Golfphoria, turnamen tahunan yang telah menjadi salah satu event golf paling dinantikan di Bali.

Setelah sukses besar pada tahun sebelumnya, Golfphoria 2026 hadir lebih besar, lebih heboh, lebih seru, membuat turnamen ini terasa seperti festival dibanding kompetisi golf konvensional.

Hal ini menegaskan komitmen Bali International Golf untuk terus menghadirkan pengalaman golf yang berbeda setiap tahunnya.

Tahun ini, Golfphoria mengusung tema Reggae, membawa nuansa santai dan penuh warna ke dalam olahraga golf yang selama ini dikenal formal dan eksklusif.

Diikuti 312 peserta, Golfphoria 2026 juga membawa misi besar untuk mencatatkan namanya dalam sejarah lewat pengajuan ke Guinness World Records.

Proses verifikasi rekor dunia tersebut masih berlangsung, dan hasil resminya diperkirakan diumumkan setelah pelaksanaan event usai.

Ini menjadi kelanjutan dari tonggak tahun lalu.

Setelah mencatatkan Rekor MURI sebagai turnamen virtual golf dengan peserta terbanyak di Indonesia, seperti diberitakan sejumlah media nasional, dari Republika, Media Indonesia, hingga VIVA, Golfphoria melanjutkan ambisi yang konsisten menaik, yakni dari MURI menuju pengajuan Guinness World Record.