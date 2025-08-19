Golkar Akan Siapkan Posisi untuk Setnov Andai Kembali Aktif di Partai

menu
Terpidana Korupsi e-KTP Setya Novanto setelah menerima pembebasan bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Sabtu (16/8/2025). Foto: Ditjenpas Jabar

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan partainya akan mempertimbangkan posisi yang tepat bagi Setya Novanto atau Setnov apabila ingin kembali aktif di parpol berkelir kuning.

"Tentu kami tempatkan yang sesuai dengan posisi dirinya yang sekarang, ya, dari sisi pengalaman, dari sisi senioritas, dan segala macam seperti itu," kata Doli menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/).

Adapun, Setnov sampai kini masih dianggap bagian dari keluarga besar Golkar dan tercatat sebagai kader partai.

Sebab, alumnus Universitas Trisakti itu, sejak ditahan dan kini telah dibebaskan, tidak pernah menyatakan mundur dari Golkar.

Begitu pula sebaliknya. Golkar sejak Setnov tersangkut perkara hingga bebas, tidak pernah dikeluarkan dari partai.

Menurut Doli, soal aktif atau tidaknya Setnov di partai akan sangat bergantung keputusan pribadi eks Ketua DPR RI itu.

"Nah, soal aktif enggak aktif, itu tergantung yang bersangkutan, tergantung Pak Setya Novanto-nya sendiri," ujar legislator Komisi II DPR RI itu. 

Terlebih lagi, ujar Doli, Setnov bakal memikirkan status bebas bersyarat sebelum menentukan kembali aktif di partai atau tidak.

