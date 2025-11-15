menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Golkar DKI Bagi-Bagi Sembako Rayakan HUT ke-61 dan Syukuran Gelar Pahlawan Soeharto

Golkar DKI Bagi-Bagi Sembako Rayakan HUT ke-61 dan Syukuran Gelar Pahlawan Soeharto

Golkar DKI Bagi-Bagi Sembako Rayakan HUT ke-61 dan Syukuran Gelar Pahlawan Soeharto
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar di sela acara baksos sembako. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Golkar DKI Jakarta membagikan total 6.100 paket sembako di sepuluh titik daerah pemilihan (dapil) se-Jakarta, Sabtu ini (15/11/2025).

Kegiatan sosial ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-61 dan sebagai ungkapan syukur atas pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari instruksi Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang mengamanatkan kader untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

Baca Juga:

"Kader Golkar diminta untuk selalu membantu perekonomian melalui kegiatan-kegiatan sosial maupun juga kegiatan-keagamaan," kata Zaki.

Mantan Bupati Tangerang dua periode ini menegaskan bahwa pembagian sembako adalah bagian dari upaya aktivasi seluruh kader Golkar di Jakarta untuk bergerak dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

“Kami berharap dalam setiap event, masyarakat selalu merasakan kegiatan-kegiatan dan manfaat dari Partai Golkar yang berada di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Baca Juga:

Zaki menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi momen rasa syukur atas penetapan Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.

Menurutnya, penetapan ini memiliki makna penting bagi kader Golkar mengingat sejarah pembentukan partai tidak terlepas dari peran Soeharto.

Rayakan HUT ke-61 dan syukuran gelar pahlawan Soeharto, Golkar DKI adakan baksos sembako.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI