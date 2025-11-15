Golkar DKI Bagi-Bagi Sembako Rayakan HUT ke-61 dan Syukuran Gelar Pahlawan Soeharto

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Golkar DKI Jakarta membagikan total 6.100 paket sembako di sepuluh titik daerah pemilihan (dapil) se-Jakarta, Sabtu ini (15/11/2025).

Kegiatan sosial ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar ke-61 dan sebagai ungkapan syukur atas pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi dari instruksi Ketua Umum Bahlil Lahadalia yang mengamanatkan kader untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat.

"Kader Golkar diminta untuk selalu membantu perekonomian melalui kegiatan-kegiatan sosial maupun juga kegiatan-keagamaan," kata Zaki.

Mantan Bupati Tangerang dua periode ini menegaskan bahwa pembagian sembako adalah bagian dari upaya aktivasi seluruh kader Golkar di Jakarta untuk bergerak dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.

“Kami berharap dalam setiap event, masyarakat selalu merasakan kegiatan-kegiatan dan manfaat dari Partai Golkar yang berada di tengah-tengah masyarakat,” tuturnya.

Zaki menambahkan kegiatan sosial ini juga menjadi momen rasa syukur atas penetapan Gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.

Menurutnya, penetapan ini memiliki makna penting bagi kader Golkar mengingat sejarah pembentukan partai tidak terlepas dari peran Soeharto.