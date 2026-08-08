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Golkar DKI Gelar Sarasehan, Mulai Panaskan Mesin Politik Menuju Pemilu 2029

Golkar DKI Gelar Sarasehan, Mulai Panaskan Mesin Politik Menuju Pemilu 2029
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Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco dalam sarasehan Golkar DKI di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, pada Jumat (7/8). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Golkar DKI Jakarta mulai memanaskan mesin politik menghadapi Pemilu 2029.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengonsolidasikan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berada di bawah naungan Partai Golkar.

Konsolidasi tersebut dibahas dalam Sarasehan Kebangsaan Ormas yang digelar di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, pada Jumat (7/8).

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Kegiatan itu dihadiri Ketua Bidang Hubungan Ormas DPP Golkar Fahd El Fouz Arafiq, Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco, Ketua Harian DPD Golkar DKI Jakarta Judistira Hermawan, serta jajaran pengurus lainnya.

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengatakan sarasehan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi seluruh ormas yang berafiliasi dengan Golkar.

Menurut dia, konsolidasi juga diarahkan untuk menyamakan langkah organisasi sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat di seluruh wilayah DKI Jakarta.

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“Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama memperkuat konsolidasi organisasi para ormas-ormas tersebut,” ucap Baco.

“Berkomitmen agar seluruh ormas-ormas ini dalam setiap program-programnya juga untuk selalu yang berbasis dengan pengabdian terhadap masyarakat di seluruh DKI Jakarta dalam rangka mendapatkan simpati dari seluruh masyarakat yang ada di Jakarta,” lanjutnya.

Basri Baco mengatakan sarasehan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi seluruh ormas yang berafiliasi dengan Golkar.

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