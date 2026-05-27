Golkar DKI Kurban 117 Ekor, Zaki Iskandar Ajak Masyarakat Bangun Semangat Saling Peduli

jpnn.com, JAKARTA - DPD Partai Golkar DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmen kepedulian sosialnya pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Rabu, 27 Mei 2026.

Tahun ini Golkar DKI melaksanakan pemotongan dan distribusi total 117 hewan kurban, yang terdiri dari 57 ekor sapi dan 60 ekor kambing, untuk disalurkan secara merata di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Ratusan hewan kurban tersebut berasal dari sumbangan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebanyak 8 ekor sapi yang disebarkan di seluruh DPD II Golkar Jakarta dan BKKBN serta Sekretaris Basri Baco dengan 19 ekor sapi disebarkan di Dapil 1 Jakarta.

Selain itu, Ketua Harian Judistira Hermawan berkurban 6 sapi, yang dibagikan di wilayah Cakung, Matraman Pulagadung, Penggilingan, DPD Jakut dan BKKBN.

Kurban lainnya berasal dari anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar. Seperti Dadiyono sebanyak 26 ekor kambing, Andri Santosa 3 ekor sapi, Syafii Djohan 9 ekor kambing, dan Sardi Wahab 2 ekor sapi. Sisa lainnya dari para kader partai.

Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar menyatakan ibadah kurban mengajarkan manusia untuk saling memberi dan peduli terhadap sesama.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Berkurban Sapi Berbobot 846 Kg di Momen Iduladha

Dengan kurban yang rutin digelar setiap tahun, Golkar ingin berbagi kebahagiaan, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Pemotongan hewan dilaksanakan di berbagai tempat dan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. InsyaAllah, dengan Hari Raya Iduladha dan program 'Golkar Berbagi' ini, pelaksanaan kurban menjadi wujud ketaatan kita atas perintah Allah SWT,” kata Ahmed Zaki.