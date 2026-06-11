menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Parpol » Golkar Komitmen Memperkuat Peran Indonesia di Tingkat ASEAN

Golkar Komitmen Memperkuat Peran Indonesia di Tingkat ASEAN

Golkar Komitmen Memperkuat Peran Indonesia di Tingkat ASEAN
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua DPP Golkar Dave Laksono (dua dari kiri) saat hadir acara ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Selasa (9/6). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Golkar Bidang Hubungan Luar Negeri Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut partainya berkomitmen menguatkan peran politik Indonesia di level regional setelah menghadiri ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Selasa (9/6).

Dave menyebut Golkar sebagai langkah awal bakal memperkuat kerja sama antarpartai di ASEAN yang menjadi instrumen strategis dalam diplomasi politik.

"Sejalan dengan pandangan Vietnam bahwa penguatan hubungan antarpartai merupakan kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan," kata dia dalam keterangan persnya, Kamis (11/6).

Baca Juga:

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menyebutkan agenda AFF 2026 meneguhkan komitmen Golkar melaksanakan konsolidasi internal dan modernisasi.

Termasuk, kata Dave, menguatkan kaderisasi berbasis merit, digitalisasi komunikasi politik, serta adaptasi terhadap isu lintas batas seperti energi dan teknologi.

"Golkar menekankan posisi Indonesia dalam geopolitik regional melalui strategi diplomasi ekuidistan," ujarnya.

Baca Juga:

Dave mengatakan AFF 2026 dalam konteks narasi yang berkembang, dipakai Golkar untuk membangun diplomasi berbasis masyarakat.

Golkar berkomitmen menjaga keseimbangan geopolitik melalui strategi ekuidistan yang memperkuat peran Indonesia di ASEAN," katanya.

Hadiri AFF 2026 di Hanoi, Golkar tekankan diplomasi ekuidistan untuk jaga keseimbangan geopolitik dan stabilitas kawasan ASEAN.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI