Golkar & PKS Capai Kesepahaman: Ambang Batas Parlemen di Angka 5 Persen

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia menerima kedatangan Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf bersama rombongan di kantor partainya, Jakarta, Senin (15/9) kemarin.

Bahlil didampingi oleh Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji, Bendahara Umum dan sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati ketika menjamu elite PKS.

Sementara itu, Sekjen PKS Muhammad Kholid dan Ketua Fraksi PKS di DPR RI Abdul Kharis Almasyhari tampak mendampingi AMY ketika bertandang ke kantor Golkar.

Sarmuji menyebut pertemuan Bahlil dengan AMY sebagai silaturahmi kebangsaan yang bertujuan menguatkan koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Banyak hal yang dibahas, tetapi satu semangat yang sama yaitu bagaimana bisa berkontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran," kata dia melalui layanan pesan, Selasa (15/9).

Sarmuji melanjutkan pertemuan Bahlil dengan AMY juga membahas terkait UU Pemilu yang bakal direvisi.

"Undang-Undang Pemilu dibahas beberapa poin krusial. Nanti detailnya akan dibahas lebih lanjut," lanjut Ketua Fraksi Golkar di DPR RI itu.

Satu di antaranya, kata Sarmuji, pembahasan pertemuan Bahlil dan AMY terkait ambang batas parlemen atau Parlementery Treshold (PT).